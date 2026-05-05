鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-05 19:52

除權息旺季來臨，今年有 623 家上市櫃公司集中在 7 月除息，面對被動式高股息 ETF 多受限於指數編制規則，成分股調整不夠靈活，且在除權息高度集中時，容易面臨「擇一取息」而放棄其他優質標的的痛點 。野村投信看準市場對策略性投資工具的需求，推出全台首檔主動式高股息 ETF：野村台灣高息 ETF（00999A-TW），於今（5）日正式掛牌上市 。

野村投信表示，隨著全球 AI 應用快速擴散，台股指數雖屢創新高，但在國際政經變數與地緣政治升溫下，市場高檔震盪加劇，資金流向極易受短線消息影響 。投資人長期面臨「追求成長股爆發力」或「高股息穩定現金流」的兩難，若單看殖利率選股，恐陷入企業成長趨緩、配息無法維持的「高息陷阱」 。

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野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，具備產業地位的電信、金融與成熟電子股，在市場震盪時更顯抗震，反映市場對配息「可持續性」的高度重視 。00999A 核心競爭力在於導入「股利預測」、「股利宣告」與「輪轉操作」的 3D 鎖息策略，由專業團隊從 80 至 100 檔優質企業池中，主動切換參與不同時點的除權息，提升收益彈性 。

經理人游景德強調，2026 年 AI 族群仍是台股中長期主線，涵蓋伺服器、先進製程與散熱等供應鏈 。00999A 透過基本面質化分析與量化因子模型，選出獲利能力與財務體質佳的「高信念」股票，協助投資人在追求息收的同時，也能參與台股長期成長動能 。

2025 年上市櫃公司除權息日期分布統計表

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 家數 0 1 80 78 25 341 623 220 97 15 2 3