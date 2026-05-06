鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 11:08

台股站上 4 萬高點，台股 4 月開戶數也來到 1420 萬人新紀錄，主被動式台股 ETF 總計有 86 檔，受益人數加總超過 1400 萬人，其中掛牌不到一個月的主動國泰動能高息 (00400A-TW) 最新受益人數在 4 月底成功飛越 10 萬人大關，相較掛牌時增加 2 倍之多，迅速上升到主動式台股 ETF 第五大。憑藉著深厚的產業研究功力，00400A 近期精準增持聯發科與臻鼎 - KY，在半導體與 PCB 價值鏈漲價潮下，成功卡位輝達 (NVIDIA) 供應鏈核心，展現團隊操盤能力。

國泰投信官網資料顯示，截至 4/30，主動式台股 ETF 00400A 的成分股總計有 51 檔，主要布局於 AI 半導體產業，相比 ETF 成立初期，經理人團隊在四月增持的個股包含台光電、欣興、致茂、臻鼎 - KY 等，精準涵蓋由台積電帶起的護國神山群，00400A 基金經理人梁恩溢表示，台積電今年股價已上漲超過 4 成，台積概念股可望接棒演出下一輪行情，不過市場題材相當多、輪動也快，漲跌波動劇烈，會更建議散戶透過專業經理團隊操盤的主動式台股 ETF 積極介入這波行情，會更省心省力。

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台積電的全球市占率持續擴大，儘管整體周邊供應鏈需求旺盛，但台積電概念股囊括哪些題材？台股 4 萬點之後又將有哪些動能可望持續推升行情？梁恩溢認為，在台積電領軍下，接下來台灣科技大廠從設備、先進製程、封裝測試、AI 高階材料如 CCL 等，甚至資料中心應用所帶起的光通訊等產業都可看到巨大的成長潛力，還有極大機會將持續吸引全球資金流入，外資過往賣超的趨勢將反轉，為下半年挹注資金動能。

以 00400A 成分股中的銅箔基板大廠 CCL 雙雄台光電、台燿為例，產業驅動力主要來自 AI 伺服器需求爆發，加上上游原物料成本上升，造成供不應求的漲價潮，在強勁的成長預期帶動下，含有相關成分股的 ETF 成長潛力也備受看好。

主動國泰動能高息 (00400A-TW) 掛牌不到一個月，即以台股研究團隊深厚的產業研究功力，展現靈活調控、精準選股的眼光，在瞬息萬變的台股市場中，迅速躍升為卡位台股成長動能的關鍵要角。在大盤屢創新高之際，投資人可以單筆建立基本部位，搭配定期定額控制長期成本，布局台灣在 AI 崛起趨勢上的長線優勢。