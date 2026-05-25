鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 17:18

受惠美伊談判釋出正面訊號、美債殖利率走低，加上輝達執行長黃仁勳來台掀起 AI 熱潮，台股今 (25) 日多頭氣勢全面升溫，加權指數終場大漲 1,376.43 點，收在 43,644.40 點，改寫歷史收盤新高，成交值放大至 1 兆 3,013 億元。在權王台積電領軍，以及聯發科、聯電雙雙亮燈漲停帶動下，外資現貨買超 495 億元，也推升指標權值 ETF 元大台灣 50 收在 100.80 元，正式站上百元大關，股價 30 元的市值型 ETF009802 及 00905 帶頭衝，本月份漲幅分居一二。

黃仁勳掀AI狂潮助台股攻克4萬3 市值型ETF爆發 009802、00905帶頭衝。（圖：shutterstock）

隨著台股屢創新高，價格相對親民、適合小資族布局的 30 元以下台股市值型 ETF，表現同樣受到市場關注。

‌



根據 CMoney 統計，今日 30 元以下漲幅前五大台股市值型 ETF 中，除了近期備受矚目的主動式 ETF 外，具備 Smart Beta 選股邏輯的指數型 ETF 也成功突圍，顯示在多頭行情中，並非只有主動式商品能夠掌握行情，透過因子篩選與指數化紀律布局的 ETF，同樣具備參與漲勢與爭取超額報酬的能力。

觀察今日漲幅排行，富邦旗艦 50 以 7.15% 的單日漲幅居冠，收在 19.64 元；主動第一金台股優、主動國泰動能高息及主動群益台灣強棒分別上漲 5.27%、4.82% 與 4.77%。此外，FT 臺灣 Smart 也上漲 4.53%，收在 26.55 元。若拉長期間觀察，富邦旗艦 50 今年以來及近一年漲幅分別達 74.42%、108.49%；FT 臺灣 Smart 則達 52.59%、104.07%，顯示低價 ETF 在本波多頭行情中累積漲幅相當可觀。

值得意的是，榜單中除主動式 ETF 表現亮眼外，富邦旗艦 50 與 FT 臺灣 Smart 兩檔具 Smart Beta 成分的指數型 ETF 也同步進榜。進一步觀察成分配置，富邦旗艦 50 並未納入台積電，漲勢主要反映其他權值股與成分股輪動；FT 臺灣 Smart 則將台積電權重維持在約 30% 左右，能參與本波由半導體與 AI 族群領軍的主流行情，同時透過多因子選股機制分散至其他具動能、品質或市值特色的標的，有助降低單一個股集中風險。

展望後市，台股在先前創下 42,408 點前高後一度回測月線，所幸在 4 萬點大關獲得支撐；如今在外資回補、融資追價力道轉強，以及蘇姿丰與黃仁勳相繼來台帶動新一波 AI 題材發酵下，指數走勢明顯優於市場預期。

法人認為，電子指數開高走高並續創新高，缺口未補下仍屬強勢格局，本波行情有機會進一步挑戰 45,000 至 46,000 點。不過指數急漲後震盪恐加劇，投資人仍宜留意追高風險，並可透過具 Smart Beta 機制與分散配置特色的 ETF，以紀律化方式參與台股多頭行情。

30 元以下台股市值型 ETF 漲幅前五強

股票代號 股票名稱 收盤價 (元) 今日漲幅 (%) 本月漲幅 (%) 今年以來漲幅 (%) 近一年漲幅 (%) 009802 富邦旗艦 50 19.64 7.15 26.87 74.42 108.49 00994A 主動第一金台股優 18.57 5.27 12.55 -- -- 00400A 主動國泰動能高息 14.57 4.82 14.36 -- -- 00982A 主動群益台灣強棒 23.72 4.77 13.76 62.35 136.02 00905 FT 臺灣 Smart 26.55 4.53 16.81 52.59 104.07