鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-05 16:57

主動式 ETF 憑藉經理人選股優勢，在今年大舉圈粉，但是比較今年受益人增幅前五大主動式 ETF，績效並不是檔檔都跑贏大盤。其中，統一投信旗下的主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)，今年以來績效分別達 75.22% 與 78.57%，不僅報酬率都遠超台股加權指數的 40.9%，「統一雙嬌」更強勢霸榜績效冠亞軍。

檢視表現最亮眼的「統一雙嬌」，績效是圈粉的最大主因。00981A 今年股價漲幅 75.22%，含息報酬率更是達到 78.82%，受益人數攀升至 75.8 萬人，光是今年粉絲增幅就達 265.2%，高居今年主動式 ETF 人氣王。而 00988A 則是放眼全球創新題材，精準的選股，讓績效直逼八成，受益人數也突破 11 萬人，是人氣最高的海外主動式 ETF。

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其餘 00991A、00990A、00984A 今年受益人增幅落在 67~134% 不等，今年績效分別為 67%、64%、30%。

ETF 達人表示，主動式 ETF 雖然逐步成為強勢吸金的主流，但也考驗著投信投研團隊的真本事，選對了跑贏大盤，選錯了可能照樣落後指數，從今年圈粉前五大主動式 ETF 來看，績效最高與最低差距將近 50 個百分比。隨著市場輪動加快，但是 AI 長線多頭趨勢不變，投資人可以擇優定期定額搭配逢低分批布局。

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