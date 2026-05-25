台股今 (25) 日收盤上漲 1376 點或 3.26%，漲點創歷史第五大，收 43644.4 點創新高，外資再買 494.6 億元，連三買共 1859 億元；外資大買主動及高息 ETF，主動統一升級 50(00403A)9.28 萬張居冠、國泰永續高股息 (00878)7.53 萬張位居第二。