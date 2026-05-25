鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (25) 日收盤上漲 1376 點或 3.26%，漲點創歷史第五大，收 43644.4 點創新高，外資再買 494.6 億元，連三買共 1859 億元；外資大買主動及高息 ETF，主動統一升級 50(00403A)9.28 萬張居冠、國泰永續高股息 (00878)7.53 萬張位居第二。
外資也買超群益台灣精選高息 (00919)、主動群益台灣強棒 (00982A) 各 3.17 萬張、中信關鍵半導體 (00891)2.67 萬張、元大高股息 (0056)2.57 萬張、主動統一台股增長 (00981A)2.28 萬張、主動野村臺灣高息 (00999A)2.17 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.97 萬張、元大台灣 50(0050)1.92 萬張等。
個股方面，外資買超集中在電子股，包括華邦電 7.2 萬張、力積電 7.01 萬張、仁寶 5.78 萬張、鴻海 5.2 萬張、聯電 4.85 萬張、友達 1.78 萬張；非電族群則以台玻 4.32 萬張、中鋼 2.58 萬張、國泰金 2.12 萬張、富邦金 1.95 萬張等較多。
外資賣超集中在金融股，台新新光金 5.1 萬張、第一金 4.68 萬張、華南金 2.61 萬張、凱基金 1.94 萬張、彰銀 1.8 萬張、玉山金 1.76 萬張、臺企銀 1.46 萬張、兆豐金 1.35 萬張。
另外，外資也賣超廣達 1.98 萬張、富采 1.89 萬張、亞泥 1.81 萬張、長榮航 1.71 萬張、至上 1.55 萬張、英業達 1.45 萬張、微星 1.39 萬張、台灣高鐵 1.38 萬張、威健 1.03 萬張、宏碁 1.01 萬張、台灣大、中華電各逾 7500 張等。