鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 08:10

最新數據顯示，在被視為再生能源下一代核心技術的鈣鈦礦太陽能電池領域，中國專利申請總量已首度超越日本，標誌著全球太陽能技術競賽的權力板塊發生顯著位移。

歷史性翻轉！中國2025年鈣鈦礦太陽能專利申請量首超日本 寧德時代綜合評分居冠(圖:shutterstock)

根據專利分析公司科睿唯安 (Clarivate) 針對截至去年 12 月、在兩個及以上國家提交且已公開的相關專利統計數據，全球約有 2000 件公開申請，以 2023 年前提交且有效的專利為核心口徑，中國躍居全球第一，而 2015 至 2022 年長期霸榜的日本退居第二，且中國早在 2020 年前後年度申請量就已反超。

‌



企業競爭格局同樣呈現「中國領跑」態勢。透過參考競爭對手專利引用次數評估價值，2025 年中國電池巨頭寧德時代綜合評分位列第一，日本松下控股從 2023 年的榜首滑落至第二，東芝則從第三跌至第五。

產業化落地方面，中國企業已走在世界前列；極電光能於 2025 年 2 月正式投產量產線，協鑫光電更早於 2022 年在浙江衢州落地 100 兆瓦生產線，目前中國優先布局更易規模化量產的玻璃基電池。

日本企業則將研發重心偏向薄膜電池，積水化學旗下積水太陽能薄膜成為日本首家量產銷售薄膜鈣鈦礦電池的企業，計畫 2027 財年在堺市建立年產能 100 兆瓦工廠，新創企業 EneCoat Technologies 也將於同年投產，目標 2029 年規模化量產。

值得注意的是，中國並未侷限單一路線，在聚焦玻璃基板的同時，也積極布局薄膜電池及疊層技術。

鈣鈦礦太陽能電池利用特殊材料捕獲陽光轉化為電能，可製備於玻璃基板或柔性薄膜上，相較傳統太陽能電池具有成本更低、加工更靈活的優勢。

《人民網》報導，中國能源研究會理事長史玉波表示，鈣鈦礦太陽能作為顛覆性技術，是搶佔全球新能源制高點的關鍵。