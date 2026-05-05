鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 20:40

英國政府長期借貸成本周二 (5 日) 升至 1998 年以來的最高點。受到燃料價格上漲、中東局勢動盪及國內政治穩定性擔憂的多重影響，30 年期英國國債殖利率觸及 5.76%，超越了去年秋季創下的 27 年高位。

同時，10 年期國債殖利率升至 5.09% 至 5.10% 之間，創下 2008 年以來最高。

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這波升勢反映了全球市場對通膨重燃的恐懼。由於美國在荷姆茲海峽護送船隻引發伊朗反擊，導致能源價格攀升，並威脅到先前的停火協議。

在國內方面，即將舉行的英格蘭地方選舉以及蘇格蘭、威爾斯選舉引發了對首相施凱爾 (Keir Starmer) 領導地位的質疑，市場正積極評估選舉結果對未來稅收與支出政策的潛在影響。

安本投資 (Aberdeen Investments) 指出，政治因素已成為當前國債市場的核心投資信號。

借貸成本的激增將大幅侵蝕財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 依據財政規則所建立的預算空間。儘管英國央行上周將利率維持在 3.75%，但已警告通膨可能高於預期。目前市場已開始消化今年內可能進行 3 次升息的預期，而此前的預測僅為兩次。