鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-21 14:00

國際信用評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 周一 (20 日) 發布報告，將菲律賓長期外幣發行人違約評級 (IDR) 的展望從「穩定」下調至「負面」，但仍維持其投資級別評級於「BBB」。這項調整反映了菲律賓中期增長前景風險增加，主因包括公共投資中斷以及全球能源衝擊帶來的負面影響。

惠譽下調菲律賓信用評級展望至「負面」 能源衝擊與投資放緩成主要挑戰(圖:shutterstock)

惠譽分析，菲律賓高度依賴能源進口，極易受到中東衝突引發的油價波動影響。這導致通膨壓力顯著上升，預計 2026 年平均通膨率將從 2025 年的 1.7% 飆升至 4.1%，進而抑制家庭消費。同時，能源成本上升將推升經常帳赤字，預計 2026 年將達到 GDP 的 3.8%。

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在內部因素方面，菲律賓正受到公共投資放緩的困擾。受 2025 年下半年防洪工程腐敗醜聞調查影響，公共資本支出撥款大幅下降。惠譽預測，菲律賓 2026 年 GDP 增長率將降至 4.6%，低於其原先設定的 6% 以上中期增長目標。

此外，政治不穩定也增加了風險。菲律賓總統小馬可仕 (Ferdinand Marcos Jr.) 與副總統杜特蒂 (Sara Duterte) 之間的矛盾加劇，加上後者面臨彈劾調查與資金誤用指控，使國內政局充滿變數。

儘管如此，菲律賓央行 (BSP) 總裁 Eli Remolona 表示，菲律賓經濟基礎依然穩固，銀行體系健康，央行已準備好採取必要措施應對通膨。