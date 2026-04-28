菲律賓：美國批准豁免延長30天 可繼續購買俄油

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-28 10:13

據菲律賓《Rappler》報導，菲律賓能源部 27 日（周一）表示，美國已延長豁免，允許菲律賓繼續向俄羅斯購買石油。

美國已延長豁免，允許菲律賓繼續從俄羅斯購買石油。（圖：Shutterstock）

菲律賓能源部副部長亞歷山德羅 · 薩萊斯告訴記者，該豁免從美國東部時間 4 月 17 日到 5 月 16 日生效，將「適用於所有國家」，也包括菲律賓。

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菲律賓能源部此前表示，駐美大使已就豁免延長事宜進行談判。

菲律賓能源部長莎倫 · 加林同日指出，除俄羅斯能源外，政府已與本地企業向一家美國供應商下達了綜合訂單，液化石油氣（LPG）供應正在改善。

加林說：「我們 5 月會有訂單到來，我們的石油公司也在訂購。」

加林早些時候表示，菲律賓正在實現能源來源多元化，供應選擇不限於俄羅斯，政府同時也在關注南美洲產油國，包括哥倫比亞和阿根廷，以及加拿大和美國。

「我國希望打開俄羅斯這個窗口，想要有更多選擇，我國需要多元化。」

菲律賓石油公司 Petron 通過最初豁免從俄羅斯購買了約 240 萬桶原油，補充庫存直至 6 月。該公司經營菲律賓唯一一座原油煉油廠。

截至 4 月 24 日，菲律賓官方表示，該國燃料庫存可維持 54 天。

美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，國際油價飆漲，關鍵石油運輸通道荷姆茲海峽航運受阻。菲律賓燃料高度依賴進口，伊朗戰爭導致菲律賓面臨能源危機。

菲律賓總統小馬可仕在 3 月 24 日宣布，全國進入能源緊急狀態。他表示，中東局勢已在全球能源市場引發不確定性，導致供應鏈嚴重受阻，加劇國際油價波動，對菲律賓能源安全構成威脅。