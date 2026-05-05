鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-05 08:30

在美國宣布引導船隻經荷姆茲海峽駛出波斯灣之際，伊朗周一 (4 日) 襲擊阿拉伯聯合大公國石油出口港和船隻，國際油價應聲大漲，布蘭特原油期貨勁揚逾 5%。華爾街日報 (WSJ) 報導，名為富查伊 (Fujairah) 的石油出口港，其實在荷姆茲海峽癱瘓時期扮演「能源出口逃生艙」的角色，目的在確保原油出口不中斷，凸顯伊朗此舉別有意圖。

富查伊港口坐落於阿曼灣，位於荷姆茲海峽之外，是「哈布珊－富查伊拉」（Habshan-Fujairah）輸油管道的終點。這條管道讓阿布達比能把在境內油田開採的一部分原油直接運往海岸，無需出動油輪冒險通過海峽。

‌



哈布珊－富查伊拉輸油管道每日輸油量最高可達 180 萬桶。在戰爭爆發前，阿聯每日原油產量約為 340 萬桶，不僅如此，富查伊也是主要的石油儲存樞紐與船隻加油站。

幾天前，阿聯才剛拋出震撼彈，宣布退出石油輸出國家組織 (OPEC)，代表只要波斯灣出口路線重啟，阿聯得以自由增加原油產量。阿聯也計劃擴建油管基礎設施，作為取代荷姆茲海峽運輸的替代方案。