鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 10:34

包括 Daan Struyven 和 Yulia Zhestkova Grigsby 在內的高盛分析師周一 (4 日) 出具研究報告指出，受美伊戰事持續影響，全球原油及成品油庫存正加速消耗，其中石腦油、航空煤油與液化石油氣的供給風險最為嚴峻。

報告中寫道：「儘管今夏全球石油庫存不至於觸及營運最低警戒線，但部分地區及油品的去庫存速度與供應損失已令人擔憂。」

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高盛分析師們表示，全球石油庫存已萎縮至近 8 年低位，庫存可涵蓋全球需求的天數，預計將從當前 101 天，在 5 月底進一步降至 98 天。

報告同時認為，現有數據嚴重低估部分國家、特定油品的短缺風險。即便全球整體原油庫存尚未到危急水準，單一國家某類油品的過剩，往往無法緩解其他地區的短缺局面。

目前伊朗戰事已進入第三個月，徹底打亂全球油市格局。美伊衝突再起令停火協定岌岌可危，荷姆茲海峽基本處於斷航狀態。布蘭特原油價格自衝突爆發以來暴漲近 60%，各類成品油漲幅更高。