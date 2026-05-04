鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 04:20

在投資銀行調降評級之際，AMD(AMD-US)仍獲市場多頭力挺。CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (4 日) 公開反駁看空觀點，認為隨著人工智慧需求持續爆發，該公司股價仍具進一步上漲空間。

Cramer 周一 (4 日) 在 CNBC 節目中指出，隨著「代理式 AI」(agentic AI)快速發展，中央處理器 (CPU) 需求正大幅提升，而 AMD 正是主要受惠者之一。他表示，這類 AI 系統能在較少人為干預下完成複雜任務，使得 CPU 運算能力的重要性再度凸顯，並推動市場需求快速成長。

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目前全球正掀起資料中心建設潮，以支撐更高階 AI 應用，進一步推升晶片需求。AMD 同時生產 CPU 與圖形處理器 (GPU)，在 AI 運算領域具備完整產品線。市場普遍認為，相較 AI 投資初期以 GPU 為主，如今 CPU 在代理式 AI 架構中角色日益關鍵。

不過，匯豐稍早將 AMD 評級由「買進」調降至「持有」，指出儘管需求仍然強勁，但市場對其伺服器 CPU 成長的預期已偏高，近期股價漲勢已反映多數利多。AMD 股價周一下跌逾 5%，但過去一個月仍累計上漲約 58%，顯示市場情緒仍偏多。

對此，Cramer 並不認同。他認為，供應受限反而凸顯市場供不應求的結構性失衡，有助於強化產品定價能力，進一步支撐公司營運與股價表現。他直言不會在此時賣出 AMD 股票，顯示對其長期成長仍具信心。