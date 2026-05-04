鉅亨網編譯許家華
在投資銀行調降評級之際，AMD(AMD-US)仍獲市場多頭力挺。CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 周一 (4 日) 公開反駁看空觀點，認為隨著人工智慧需求持續爆發，該公司股價仍具進一步上漲空間。
Cramer 周一 (4 日) 在 CNBC 節目中指出，隨著「代理式 AI」(agentic AI)快速發展，中央處理器 (CPU) 需求正大幅提升，而 AMD 正是主要受惠者之一。他表示，這類 AI 系統能在較少人為干預下完成複雜任務，使得 CPU 運算能力的重要性再度凸顯，並推動市場需求快速成長。
目前全球正掀起資料中心建設潮，以支撐更高階 AI 應用，進一步推升晶片需求。AMD 同時生產 CPU 與圖形處理器 (GPU)，在 AI 運算領域具備完整產品線。市場普遍認為，相較 AI 投資初期以 GPU 為主，如今 CPU 在代理式 AI 架構中角色日益關鍵。
不過，匯豐稍早將 AMD 評級由「買進」調降至「持有」，指出儘管需求仍然強勁，但市場對其伺服器 CPU 成長的預期已偏高，近期股價漲勢已反映多數利多。AMD 股價周一下跌逾 5%，但過去一個月仍累計上漲約 58%，顯示市場情緒仍偏多。
匯豐同時指出，AMD 高度依賴台積電 (TSM-US) 的先進製程產能，而目前晶圓代工產能仍相對吃緊，可能限制其進一步擴大出貨量的能力。相較之下，其主要競爭對手英特爾 (INTC-US) 擁有自有晶圓廠，未來數季更有機會帶來「超預期」表現，因此維持對英特爾的「買進」評級。
對此，Cramer 並不認同。他認為，供應受限反而凸顯市場供不應求的結構性失衡，有助於強化產品定價能力，進一步支撐公司營運與股價表現。他直言不會在此時賣出 AMD 股票，顯示對其長期成長仍具信心。
市場亦關注 AMD 即將於周二盤後公布的第一季財報，以評估其在 AI 需求帶動下的實際營運表現。另一方面，Cramer 所管理的投資組合目前並未持有 AMD 股票，但持有其他晶片大廠，包括輝達 (NVDA-US)、博通(AVGO-US) 以及 Arm Holdings(ARM-US)，顯示其對整體 AI 晶片產業仍維持高度配置。
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