鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 04:10

在財報公布前夕，晶片大廠 AMD (AMD-US) 遭投資銀行匯豐 (HSBC) 調降評級，引發市場關注。儘管該股過去一年大漲，但分析師警告，供應鏈瓶頸與市場預期過高，可能限制後續股價表現。

匯豐將 AMD 評級由「買進」下調至「持有」，並將目標價由 335 美元小幅上調至 340 美元。報告指出，雖然目標價上修，但在股價經歷強勁漲勢後，上行空間已顯有限。AMD 股價周一 (4 日) 應聲下跌 5.27%，收每股 341.54 美元；若以前一交易日計算，該股過去 12 個月累計漲幅高達 258%，其中 4 月單月更是標普 500 指數中表現最強勁的成分股之一，單月漲幅達 74%。

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匯豐分析師 Frank Lee 指出，過去看好 AMD 主要基於其在伺服器 CPU 市場持續擴大市占，但近期股價大幅上漲已顯著推高市場對其成長動能的預期，特別是在人工智慧需求推動下，CPU 被視為「代理式 AI」(agentic AI) 的重要基礎元件。

在競爭方面，英特爾 (INTC-US) 被視為具備反攻潛力。分析師認為，英特爾憑藉自有晶圓廠產能，未來數季可能出現更高的上行驚喜，並有機會在伺服器 CPU 市場逐步收復對 AMD 流失的市占率，尤其若出貨量成長優於預期。

匯豐預期，AMD 即將公布的第一季財報大致符合市場預期，但已下修全年 CPU 與 AI GPU 營收預測，反映供應限制與需求消化的不確定性。整體而言，雖然 AI 帶動的運算需求依然強勁，但短期供應瓶頸仍是關鍵變數。