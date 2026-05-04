鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 16:10

5 月除息的台股 ETF 陸續揭曉配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，目前擁有近 16 萬名受益人的主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 本次預估每股配發金額為 0.64 元，預估單次配息率約 2.9%、年化配息率近 11.6%。除息日訂於 5 月 19 日，因此想參與 00982A 本次領息的投資人，最晚須在 5 月 18 日買進，收益分配發放日訂於 6 月 12 日。

16萬投資人注意！00982A配息大增至0.64元 預估年化配息率11.6%。（鉅亨網資料照）

財務管理專家指出，目前市面上已有四檔主動式台股 ETF 有配息紀錄，分為 00980A、00981A、00982A 及 00984A，若就這四檔產品最近一次配息表現來看，又以 00982A 最令人驚豔，本次配息金額 0.64 元，較前期的 0.377 元，調升 0.263 元，金額成長幅度近 7 成，預估年化配息率達 11.6%，配息金額與年化配息率皆創下自身與整體主動式台股 ETF 新高紀錄，可說是主動式台股 ETF 配息王。

‌



00982A 即將掛牌滿一周年，財富管理專家進一步指出，觀察 00982A 上市以來的配息紀錄，呈現季季調升，且過去幾次配息皆順利填息。從績效表現來看，今年來雖然市場大小波動不斷，包括美國關稅餘波、美伊衝突等等，00982A 在主動靈活操作與精準選股下，今年來含息報酬表現近 54.41%，明顯優於大盤的 40.54%，可說是讓持有的投資人息利雙收。

市場法人表示，隨著美伊衝突稍有緩解，加上 AI 需求持續暢旺，特別是 AI 伺服器及零組件族群表現強勢，抵銷了外部環境的不確定性，台股多頭趨勢有望延續，呈現產業多點開花的健康輪動格局，包括先進製程、電源管理、AI 基礎建設、低軌衛星、光通訊 INP 基板等類股表現值得留意。

主動式台股 ETF 正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。