鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 18:30

台股多頭氣勢延續，台積電、聯發科等權值股領軍衝高，大盤今 (4) 日改寫歷史最大漲點紀錄並首次收盤站上四萬，「最便宜正 2」元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 單日大漲 8.35%，3 月底分割以來大漲逾 6 成，股價持續改寫分割後新高。

台股站上4萬點！最便宜正二00631L單日狂漲8% 分割後漲逾6成。（鉅亨網資料照）

00631L 於 3 月底分割恢復交易後，搭上大盤多頭順風車，股價一路從 19.26 元上攻至 4 日突破 30 元，漲幅高達 61%，同期間加權股價指數含息漲幅為 28.3%、熱門的主動統一台股增長 (00981A-TW) 則為 52.1%，顯見 00631L 在兩倍槓桿效果加持下，高度放大上漲行情，成為盤面最具代表性的「順勢工具」。

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00631L 自分割以來淨申購金額達 92.9 億元，規模大增 425 億元至 1153 億元，投資人數則翻倍成長至 16.8 萬人，穩居正 2 商品之首。資金與人氣同步擴張，反映投資人積極卡位多頭行情。

觀察今日台股成交金額排行榜前三名績效表現，市值雙雄 00631L、0050 漲勢亮眼，分別上漲 8.35%、4.53%，00981A 也有 4.77% 漲幅。

法人分析，主動式 ETF 具選股彈性，主要上漲動能主要來自於個股本益比提升，而市值型 ETF 持有權值股，上漲動能相對貼近基本面，再加上近期金管會開放單一基金持股上限至 25%，市場預期更多資金將會流入台積電等權值股，將有利 0050、00631L 未來長線表現。