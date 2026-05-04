〈焦點股〉美股牛市燒進台股！00988A強漲逾5% 暫居主動ETF之冠
鉅亨網記者陳于晴 台北
美股牛市再添柴火！市場延續偏多格局，主要由強勁企業財報與 AI 投資題材帶動，再加上聯準會維持利率不變，在通膨預期趨於穩定、企業盈餘持續上修的背景下，AI 投資熱潮更點燃市場最強引擎。以蘋果為首的科技巨頭財報普遍優於預期，帶動美股一路走高，台股今 (4) 日一開盤即遍地開花，主動式 ETF 漲幅前五名更全由海外股票型包辦，其中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 以逾 5% 的漲幅獨占鰲頭，高居主動式 ETF 漲幅之冠。
根據三竹資訊盤中資料，主動式 ETF 今日由海外股票型全面領漲，主動統一全球創新 (00988A-TW) 以超過 5% 的漲幅居首，第二名主動中信 ARK 創新 (00983A-TW) 也有約 4% 的漲幅，其餘上榜者漲幅也均逾 3%，整體表現亮眼。
主動統一全球創新 ETF 基金經理人陳意婷指出，中東局勢對股市衝擊將逐步鈍化，市場回歸基本面驅動。短期關注 5 月中美會談是否如期，會談前股市震盪向上機率較高。
展望後市，陳意婷指出， AI 受惠範圍已外溢至 CPU 及 PMIC，搭配 PC 與工業庫存回補動能。能源設備訂單能見度已達 2030 年，在核能新技術商用化前，燃氣渦輪機與燃料電池為缺電解方。航太國防則由訂單增長轉向交付能力。基金主軸聚焦 AI 供應鏈、能源基建、國防及衛星。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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