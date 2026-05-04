鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 12:08

AI 應用加速落地，從雲端服務、AI 代理到機器人等新場景快速擴張，帶動算力與電力兩大硬需求同步吃緊，相關基礎建設成為資金追逐焦點，例如算力龍頭股博通 (AVGO-US) 近一個月漲逾 3 成；聚焦燃氣渦輪機與電網設備的奇異維諾瓦 (GEV-US) 今年以來漲近 6 成，凸顯兩大題材受矚目的程度。而在台股方面，首檔聚焦電力與算力雙題材的美股 ETF、中信數據及電力 (009819-TW) 於 4 月 23 日掛牌，隨即引發投資人關注。

聚焦AI基建雙「缺」題材！009819掛牌不到2周 受益人突破5.2萬人。(圖：shutterstock)

根據集保結算所統計，截至 4 月 30 日止，009819 受益人數已飆升至 52262 人，短短數個交易日就站上 5.2 萬人大關，這個數字已與去年 5 月 13 日掛牌的新光美國電力基建 (009805-TW) 累計至今受益人數 52942 人相去不遠。

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法人解讀，投資人除了看好電力基建的長期剛需，也同步押寶 AI 浪潮下算力不足所帶來的數據中心與網通、客製晶片等新基建需求，資金不再只買發電，更開始布局算力地基。

中國信託投信表示，009819 追蹤 NYSE TIP 數據中心及電力指數，以美國掛牌企業為主，鎖定營收與「數據中心、雲端基礎設施」及「電力基礎建設」高度相關公司，並採集中度控管機制，力求在 AI 新基建浪潮中，兼顧代表性與投資純度。

從成分結構來看，009819 配置橫跨「算力」與「電力」兩條主軸：前十大持股包含網通與客製晶片龍頭博通權重約 3 成，是目前「含博量」最高的海外 ETF；雲端資料庫大廠甲骨文 (Oracle) 約 9%，以及奇異維諾瓦 (GE Vernova) 約 8% 等。

009819 經理人陳雯卿指出，AI 算力吃緊並非短期現象，除了晶片供應，先進封裝與高頻寬記憶體等環節也出現排隊與長約化，促使雲端業者與企業更積極擴建資料中心並提前鎖定供應鏈資源，讓「賣鏟子」的新基建公司更容易受惠。

此外，博通近期接連斬獲大型合作案，包括與 Google 簽下長達 5 年合作、並將為其開發多代 AI 晶片與元件；同時也傳出將提供 AI 模型 Claude 開發商 Anthropic 高達 3.5GW TPU 運算資源以滿足訓練需求；另與 Meta 合作開發多世代 AI 晶片，合作期續至 2029 年且初期承諾部署算力逾 1GW。凸顯其在高速互連與運算晶片設計的關鍵地位。

陳雯卿認為，這類「算力軍備競賽」持續升溫，使得數據中心、網通與客製晶片供應鏈的長線需求能見度提升，也呼應 009819「算力基建」投資邏輯。而在電力面向，AI 資料中心耗電量攀升，帶動發電設備、電網升級與電力公用事業議價力。