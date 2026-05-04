鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 16:49

台股受美股創高帶動，5 月開盤首日大漲 1778.51 點，一舉突破 40000 點大關，收在 40705.14 點新高，5 月除息的 ETF 陣容同樣亮眼，FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 與國泰永續高股息 (00878-TW) 年化配息率均突破 10%。法人指出，高股息 ETF 成功將股市漲幅轉化為資本利得，讓投資人在台股創高之際，能同步享受豐厚的現金流與填息行情。

台股衝破4萬！5月ETF除息秀登場 00961、00878年化破10%存股族樂透。（圖：shutterstock）

台股受惠美股創歷史新高帶動，自 4 月以來整體漲幅已高達 24.58%，今（4）日 5 月開盤首日，大盤更展現凌厲氣勢，指數開高走高，一舉突破 40000 點大關。終場狂飆 1778.51 點，收在 40705.14 點，盤中最高達 40755.52 點，指數與漲點雙創史上新高；市場量價齊揚，成交金額放大至新台幣 1 兆 68.87 億元，權王台積電更飆漲 140 元，收在 2275 元天價。

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儘管大盤熱度破表，偏好現金流的存股族仍然有福了！綜觀 5 月即將除息的 ETF 陣容，整體表現超級亮眼，多檔高股息 ETF 年化配息率依然高達 10% 至 13%，在台股創高之際，成為市場中最吸睛的焦點。

本月除息秀中最受矚目的，莫過於月配息的 00961 今日公告 5 月配息，預計每單位配發 0.108 元，以今日收盤價 10.37 元計算，單次預估配息率為 1.04%，年化配息率高達 12.5%。

法人指出，00961 憑藉精準的選股邏輯，成功跟上這波台股多頭漲勢，股市漲多順利轉化為豐厚的資本利得，過去多次配息皆達 10% 水準，且歷次都有順利填息，展現股息、價差雙賺的強大底氣。提醒投資人，00961 最後買進日為 5 月 18 日，5 月 19 日除息，預計 6 月 11 日發放。

不僅高股息 ETF 表現亮眼，債券型 ETF 也為投資人挹注穩定活水。群益優選非投等債 (00953B-TW) 年化配息率達 7.55% 領跑，大華投等美債 15Y+ (00959B-TW) 6.16%、大華優利美 A 債 15 (00984B-TW) 6.03% 及統一 ESG 投等債 15+ (00966B-TW) 5.89% 緊追在後。整體而言，5 月除息 ETF 百花齊放，在台股狂飆的行情中，高息族群不僅提供優渥的現金流，更展現強勁的資本利得潛力，持續吸引買盤湧入。

表：5 月除息 ETF 年化配息率

分類 代號 股票名稱 收盤價 (元) 配息頻率 配息金額 (元) 年化配息率 (%) 股票型 00961 FT 臺灣永續高息 10.37 月配 0.108 12.5 00878 國泰永續高股息 26.15 季配 0.66 10.10 00946 群益科技高息成長 11.9 月配 0.058 5.85 00730 富邦臺灣優質高息 25.43 月配 0.11 5.19 00940 元大台灣價值高息 10.53 月配 0.045 5.13 00939 統一台灣高息動能 17.24 月配 0.072 5.01 債券型 00953B 群益優選非投等債 9.69 月配 0.061 7.55 00959B 大華投等美債 15Y+ 9.35 月配 0.048 6.16 00984B 大華優利美 A 債 15 16.31 月配 0.082 6.03 00966B 統一 ESG 投等債 15+ 13.86 月配 0.068 5.89 00985B 群益 ESG 投等債 0-5 10.25 月配 0.048 5.62 00986B FT 金融債 10+ 9.89 月配 0.043 5.22 00982B FT 投資級債 20+ 9.82 月配 0.042 5.13 00983B 大華優利美公債 20 15.69 月配 0.064 4.89