鉅亨網記者張韶雯 台北
台股受美股創高帶動，5 月開盤首日大漲 1778.51 點，一舉突破 40000 點大關，收在 40705.14 點新高，5 月除息的 ETF 陣容同樣亮眼，FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 與國泰永續高股息 (00878-TW) 年化配息率均突破 10%。法人指出，高股息 ETF 成功將股市漲幅轉化為資本利得，讓投資人在台股創高之際，能同步享受豐厚的現金流與填息行情。
台股受惠美股創歷史新高帶動，自 4 月以來整體漲幅已高達 24.58%，今（4）日 5 月開盤首日，大盤更展現凌厲氣勢，指數開高走高，一舉突破 40000 點大關。終場狂飆 1778.51 點，收在 40705.14 點，盤中最高達 40755.52 點，指數與漲點雙創史上新高；市場量價齊揚，成交金額放大至新台幣 1 兆 68.87 億元，權王台積電更飆漲 140 元，收在 2275 元天價。
儘管大盤熱度破表，偏好現金流的存股族仍然有福了！綜觀 5 月即將除息的 ETF 陣容，整體表現超級亮眼，多檔高股息 ETF 年化配息率依然高達 10% 至 13%，在台股創高之際，成為市場中最吸睛的焦點。
本月除息秀中最受矚目的，莫過於月配息的 00961 今日公告 5 月配息，預計每單位配發 0.108 元，以今日收盤價 10.37 元計算，單次預估配息率為 1.04%，年化配息率高達 12.5%。
法人指出，00961 憑藉精準的選股邏輯，成功跟上這波台股多頭漲勢，股市漲多順利轉化為豐厚的資本利得，過去多次配息皆達 10% 水準，且歷次都有順利填息，展現股息、價差雙賺的強大底氣。提醒投資人，00961 最後買進日為 5 月 18 日，5 月 19 日除息，預計 6 月 11 日發放。
此外，擁有百萬股民的 00878 同樣大放異彩，本次季配息 0.66 元，年化配息率達 10.10%，穩居雙位數俱樂部。其他股票型 ETF 也維持穩健的現金流，如群益科技高息成長 (00946-TW) 年化配息率約 5.85%、富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 5.19%、元大台灣價值高息 (00940-TW) 5.13%，以及統一台灣高息動能 (00939-TW) 的 5.01%
不僅高股息 ETF 表現亮眼，債券型 ETF 也為投資人挹注穩定活水。群益優選非投等債 (00953B-TW) 年化配息率達 7.55% 領跑，大華投等美債 15Y+ (00959B-TW) 6.16%、大華優利美 A 債 15 (00984B-TW) 6.03% 及統一 ESG 投等債 15+ (00966B-TW) 5.89% 緊追在後。整體而言，5 月除息 ETF 百花齊放，在台股狂飆的行情中，高息族群不僅提供優渥的現金流，更展現強勁的資本利得潛力，持續吸引買盤湧入。
表：5 月除息 ETF 年化配息率
|分類
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|配息頻率
|配息金額 (元)
|年化配息率 (%)
|股票型
|00961
|FT 臺灣永續高息
|10.37
|月配
|0.108
|12.5
|00878
|國泰永續高股息
|26.15
|季配
|0.66
|10.10
|00946
|群益科技高息成長
|11.9
|月配
|0.058
|5.85
|00730
|富邦臺灣優質高息
|25.43
|月配
|0.11
|5.19
|00940
|元大台灣價值高息
|10.53
|月配
|0.045
|5.13
|00939
|統一台灣高息動能
|17.24
|月配
|0.072
|5.01
|債券型
|00953B
|群益優選非投等債
|9.69
|月配
|0.061
|7.55
|00959B
|大華投等美債 15Y+
|9.35
|月配
|0.048
|6.16
|00984B
|大華優利美 A 債 15
|16.31
|月配
|0.082
|6.03
|00966B
|統一 ESG 投等債 15+
|13.86
|月配
|0.068
|5.89
|00985B
|群益 ESG 投等債 0-5
|10.25
|月配
|0.048
|5.62
|00986B
|FT 金融債 10+
|9.89
|月配
|0.043
|5.22
|00982B
|FT 投資級債 20+
|9.82
|月配
|0.042
|5.13
|00983B
|大華優利美公債 20
|15.69
|月配
|0.064
|4.89
資料來源: CMoney 資料日期: 截至 2026.05.04
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