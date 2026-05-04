鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-05-04 10:09

近期油價大幅上漲，以及聯邦政府紓困談判失敗，導致美國廉價航空 Spirit 2 日（上周六）宣布，立即開始有序停止業務營運。

Spirit 當天發布公告，稱所有航班均已取消，不再提供客戶服務，已經售出的機票自動退款。

‌



Spirit 執行長戴夫 · 戴維斯在公告中表示，3 月與債權人就重組計畫達成協議，使其得以繼續營運。

「儘管如此，近幾周燃油價格急劇和持續上漲，最終令我們除了有序停止營運外，別無選擇。持續運作需要數億美元額外流動性資金，Spirit 沒有也未能獲得這些資金。」

Spirit 成立於 1983 年，總部位於佛羅里達州，在美國、加勒比海地區和拉丁美洲有航線，被視為全球廉價航空模式開創者。

據美國《CNN》報導，Spirit 停止營運是 25 年來美國首次有大型航空公司宣告破產。Spirit 之前已經兩次聲請破產保護，多年來一直苦苦掙扎，最終未能達成救援協議，被迫在經營 34 年後立即停止運作。

另據《衛報》報導，川普政府曾提出以 5 億美元的價格收購 Spirit 90% 股份，避免 Spirit 破產，但該計畫遭 Spirit 債權人反對。

據《華爾街日報》報導，戴夫 · 戴維斯當天與美國商務部長盧特尼克進行 15 分鐘通話後，做出了讓 Spirit 破產的決定。兩人都認為 Spirit 已經沒有任何其他拯救方案了。

Spirit 可能只是高油價下美國航空業倒下的第一塊骨牌。中東戰事推高國際油價，導致航空公司的營運成本增加，美國其他多家廉價航空公司也正在尋求聯邦政府提供數十億美元紓困資金。