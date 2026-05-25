鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 12:31

日經 225 指數今 (25) 日開盤大漲，相較上一個交易日，漲幅擴大至逾 1900 點，盤中一度飆逾 3% 至 65408.87 點，再創歷史新高，日本東證指數亦同創歷史紀錄。

狂漲2000點！日股在半導體股領漲下飆逾3% 創歷史新高 LACERTEC飆逾12% 瑞薩漲近9%

日經今日早盤首次站上 65,000 點關口，主要因為美國與伊朗談判進程出現一些正面訊號，國際油價應聲大跌。

‌



日本半導體股集體上漲，LACERTEC 半導體飆逾 12%，瑞薩電子漲近 9%，愛德萬測試漲逾 5%。

美國總統川普周日 (24 日) 在 Truth Social 上發文表示，與伊朗的談判正在「以有序且建設性的方式進行」，並稱已告知美方談判代表「不要倉促達成協定，因為時間在他們這一邊」。

在川普發表上述言論後，國際油價跌逾 5%，摜破每桶 100 美元大關，緩解投資者的壓力。此前，在美國對伊朗港口實施封鎖，且伊朗實質封鎖荷姆茲海峽之後，國際油價曾大幅攀升。

大宗商品方面，黃金白銀快速拉升。截至今日 12 時 18 分，現貨黃金上漲 1.15%，一度飆逾 1.5% 至每盎司 4580 美元，現貨白銀漲約 3%，一度飆逾 4% 至 78.82 盎司。