鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-05-04 08:42

據《半島電視台》報導，消息人士 3 日（周日）透露，伊朗提出的最新美伊談判方案包含三個階段，包括在 30 天內將停火轉為全面停戰。

第一階段包含「在 30 天內將停火轉為全面停戰」，「確定能保證戰事不再重開的國際機制的建構原則」，「在全部地區實現停火，雙方承諾不再破壞停火，該停火包含伊朗所有的地區盟友及以色列」，「以同逐步開放荷姆茲海峽相適的方式逐步解除對伊朗港口的封鎖」，「伊朗負責清理水雷」，「重新調整伊朗提出的賠償等內容」，「美方從伊朗周邊水域撤出，並停止新的部隊集結」。

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第二階段包括「最長在 15 年期限內就全面停止鈾濃縮進行討論」，「在規定期限到期後，伊朗按照零庫存原則恢復鈾濃縮活動」等內容。

同時該方案反對拆除或者破壞伊朗核設施。針對已有高濃縮鈾庫存，該提議則提出了轉移至境外、稀釋鈾濃縮比例等方案。

此外，該方案還涉及逐步解除對伊朗的經濟制裁等問題。

第三階段，伊朗將會同地區國家一起舉行戰略會談，討論如何建立覆蓋全區域的安全體系。

美國總統川普 3 日表示，他已審視伊朗提出的結束戰爭 14 點提案，並認為該提案「難以接受」，顯示雙方在關鍵條件上仍存在明顯分歧。