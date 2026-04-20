鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-20 17:40

波克夏 (BRK.A-US) 今年第一季度可能已拋售原由前投資經理庫姆斯（Todd Combs）負責管理、約 150 億美元的股票。根據《華爾街日報》（WSJ），此次拋售決策由執行長阿貝爾（Greg Abel）主導。

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波克夏向來不對外披露個別股票由哪位投資經理負責。此前，庫姆斯與仍在職的投資經理韋斯勒（Ted Weschler）合計管理約 10% 的倉位，其餘 90% 由董事長巴菲特（Warren Buffett）親自掌舵。

隨著阿貝爾於去年底正式接替巴菲特出任執行長，目前由他全面統籌整個投資組合，韋施勒則負責約 6% 的持倉。

阿貝爾在今年 2 月底的年度致股東信中亦證實，韋施勒管理的資產中，已納入部分原屬康姆斯的投資組合。

根據《WSJ》報導，波克夏不打算另覓新人接替庫姆斯，代表阿貝爾將直接掌管高達 94% 的投資組合。

市場人士普遍推測亞馬遜為庫姆斯的代表性持股。波克夏在去年第四季度已大幅減持近 80% 的亞馬逊倉位，持股降至約 220 萬股，時間點恰與庫姆斯 12 月離職吻合。

同時，他也可能是主導 2020 年買入雲端數據公司 Snowflake(SNOW-US) 的推手，該持股已於 2024 年悉數出清。

韋施勒方面，市場普遍認為，腎臟透析服務商德維特 (DVA-US、約 40 億美元）、衛星廣播商天狼星 XM 控股 (SIRI-US、約 30 億美元），以及持有票務巨頭理想國演藝 (LYV-US) 可觀股份的 Liberty Live Holdings(LLYVK-US、約 15 億美元），均屬其管理。

申報文件亦顯示，韋施勒本人同樣持有上述三家公司股票，其中包括德維特約 3 億美元的個人持股。

《巴隆》去年 12 月即預測，庫姆斯離職後波克夏可能啟動相關持股的出清程序，並援引歷史先例：約 15 年前投資經理辛普森（Louis Simpson）離職後，波克夏也清空了其管理的多數股票。

至於本季買盤，波克夏預計動作有限。巴菲特近期接受《CNBC》專訪時坦言，當前股市行情並未讓他感到振奮，延續了近年持續淨賣出、買入趨於保守的一貫風格。