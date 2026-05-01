〈熱門股〉宇隆擁散熱、機器人雙利多 周漲逾2成挑戰股價新高
鉅亨網記者王莞甯 台北
宇隆 (2233-TW) 近年積極以減速機系列產品切入人形機器人快速起飛的市場，加上今年 UQD(伺服器液冷接頭) 出貨動能受到市場期待，供應鏈角色逐漸明確，本周股價大漲 24%，最終收在 300 元大關，即將挑戰 2 月初的史上高價 303 元。
宇隆今年的營運重心從「產品被看見」轉向「產品開始放量」，主要是因減速機業務已完成產品線布局，並陸續導入協作型與人形機器人、機器狗等應用。
宇隆樂觀看待，在人形機器人的快速發展下，長期需求大爆發，會持續擴大與國際知名客戶的業務合作機會，力拚快速滲透至不同類型的機器人、無人機、機器狗和自動化解決方案。
法人則提到，今年宇隆將新增 UQD 與機器狗、搬運車來貢獻營收，尤其轉型的 UQD(伺服器液冷接頭) 獲輝達客戶認證，切入 GB300 伺服器液冷系統供應鏈，有助改善毛利率和產品組合。
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