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〈熱門股〉華通LEO板訂單性成長佳獲外資回補 股價周漲近14%

鉅亨網記者張欽發 台北

華通 (2313-TW) 在 2025 年營收中來自低軌衛星板的營收逾 151 億元，創新高，年增 15.27%，占去年營收的 20%。同時。華通低軌衛星板預估今年營收將再以逾 30% 的幅度大幅成長，向上挑戰 200 億元大關，近 5 個交易日獲外資回補 28778 張， 股價收在 244.5 元，周漲 13.99%。

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〈熱門股〉華通LEO板訂單性成長佳獲外資回補 股價周漲13.99%。(鉅亨網記者張欽發攝)

華通切入低軌衛星板時間已長達 10 年，在去年營收 759.96 億元全年 LEO 板營收逾 151 億元，創新高，占去年營收比重衝上 20% 的大關。同時，華通隨著客戶在低軌衛星發射數量的大幅成長。


華通在 LEO 板接單結構上也有明顯改變，預計 LEO 板接單及出貨比重 ，將由目前的天上衛星板占 25% 的比重進一步提升提升 33%，等於是由 1 比 3 提升到 1 比 2，對華通的出貨毛利率的增進更有明顯的挹注及鞏固的效果。

本周華通股價以 244.5 元作收，漲幅 13.99%，外資近 5 日買超 28778 張，就周線角度而言，股價呈現多頭格局，如量能持續，將挑戰月線 255 元關卡。

華通日 K 線圖

 


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