鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-27 18:53

和碩 (4938-TW) 將於 5 月 28 日召開股東會，董事長童子賢於營業報告書中指出，隨著伺服器產品線規模擴大，以及新平台的推進，在亞洲與歐美市場業務持續擴張，預期今年伺服器業務營收將顯著成長。另外，也積極開拓機器人、能源及衛星等新事業。

和碩於營業報告書說明各產品線今年展望，伺服器產品線上，和碩表示，未來隨著出貨規模擴大及新平台的推進，於亞洲及歐美市場的業務將持續擴張，預期今年相關營收會有明顯增長，也將持續提供客戶客製化板端、系統與機櫃的設計服務。

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資訊產品方面，將持續拓展既有筆電產品線上的份額，並同步優化產品組合，看好在 Windows 10 汰換潮及 AI PC 滲透率提升，可望帶動出貨成長。同時，也密切觀察關鍵零組件缺料、漲價對終端需求的影響，與客戶密切配合調整產能。

消費性電子產品方面，和碩指出，今年在新業務加入且隨著客人產品線擴增及機種更新之下，出貨動能將回溫；通訊產品部分，去年下半年網通產品的銷售表現回溫，預期在 WiFi7 應用帶動下，以及 5G 專網與電信通訊公司的業務需求推動，業務成長動能有望提升。

智慧型手機上，則持續提供技術與生產經驗以滿足客戶需求；車用產品方面，未來幾年仍可持續拓展客戶與產品種類。此外，和碩也積極開展其他業務機會，規劃將營業實績陸續延伸至機器人、能源、衛星等領域。

整體而言，和碩表示，隨著全球 AI 應用由雲端訓練，邁向邊緣運算與多元場域落地，預計將帶動軟硬體整合與系統解決方案需求成長，企業數位轉型與自動化投資可望延續，高效能運算與雲端服務仍為全球科技產業的核心驅動力。