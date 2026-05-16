〈熱門股〉jpp-KY獲利衝高股價首破400元 挑戰站穩4字頭

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-16 11:12

泰國精密鈑金機構件領導廠商 jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 因 AI 伺服器機殼、機櫃出貨暢旺，第一季傳統淡季每股大賺 4.13 元，創單季次高紀錄，更看好全年營運有望逐季走高，本周股價一度衝破 400 元大關寫歷史新高價，法人看好，接下來有望挑戰站穩 4 字頭價位。

jpp-KY股價挑戰站穩4字頭。(鉅亨網資料照)

經寶在受惠 AI 產品比重增加、工廠營運效率提升下，第一季毛利率較去年同期提升 2.7 個百分點至 37.51%，逼近去年創下的高水準。

‌



經寶表示，今年 AI 基礎設施需求大爆發，美系 AI 客戶和泰國客戶下單積極，除了現有的 AI 伺服器機殼、機櫃，將配合生產備援電池模組 (BBU) 汗液冷分配單元 (CDU) 機構件，甚至因應客戶需求開始規劃全新的專屬廠房。

經寶長年在泰國發展，生產基地位於泰國北欖府，緊鄰曼谷，是當地成熟的工業區，在供應鏈移轉的趨勢下，已優先卡位，近年作為與 AI 相關大廠的策略合作廠，深化了在 AI 發展的供應鏈一環。

此外，經寶也持續加強切入競爭門檻高的航太領域，隨著國際地緣政治變化和供應鏈移轉，泰國廠處於相當有利的位置，A350 系列產品正在認證中。