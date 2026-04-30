鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-01 06:42

《Marketwatch》報導，AI 投資熱潮持續升溫，但市場疑慮同步擴大。大型科技公司今年在人工智慧 (AI) 領域的資本支出規模已逼近 7000 億美元，引發部分專家質疑這可能成為「史上最大資本錯置」。

據最新財報與公司指引，微軟預計投入約 1900 億美元，Alphabet 約 1800 至 1900 億美元，Meta 約 1250 至 1450 億美元，亞馬遜則維持約 2000 億美元規模。

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Alphabet、Meta 和微軟提高資本支出計畫，使得四大雲端巨頭預期資本支出總額接近 7,000 億美元 (圖片：鉅亨製圖)

相較數月前市場預估的 6500 億美元，整體資本支出再度上修，顯示大型雲端業者正加速擴建資料中心與 AI 基礎設施，以因應運算需求與產能瓶頸。

不過，AI 研究者 Gary Marcus 發文直言，這是史上最大的資本錯配，因大型語言模型具高度商品化特性，變現難度高，商業模式仍待驗證。

Marcus 寫道：「簡直是瘋狂。亞馬遜、Google、微軟和 Meta 合計每個月的支出都超過『曼哈頓計畫』。換算成年規模，是曼哈頓計畫的 12 倍以上。那他們到底做出了什麼成果？沒有任何一家在 AI 上實現顯著盈利；沒有任何一家擁有技術護城河；一場大規模價格戰幾乎無可避免。而且，很少有客戶真正從中獲得可觀的投資回報。這可能是史上最大規模的資本錯置。」

實際上，龐大資本支出已開始侵蝕現金流。亞馬遜第一季自由現金流年減 95%，降至 12 億美元；Alphabet 亦年減 47%，降至 101 億美元。

儘管如此，摩根大通分析師 Doug Anmuth 指出，兩家公司雲端訂單積壓持續成長，顯示企業客戶需求仍強，部分支出具備支撐基礎。

隨著現金流承壓，科技巨頭也轉向債務市場籌資。

Meta 宣布將發行六檔投資級債券，總規模約 200 億至 250 億美元，此前該公司已於去年發行 300 億美元債務，創下歷史新高。

信用研究機構 CreditSights 認為，Meta 大規模發債可能對債券價格形成壓力。