鉅亨網新聞中心 2026-06-12 09:58

隨著人工智慧（AI）技術的爆發性成長，全球半導體產業與資本市場正迎來深遠的結構性變革。記憶體領域「吹哨者」摩根士丹利 (MS-US) 最報告指出，在 AI Agents 催生的全新需求拉動下，當前的記憶體週期仍在加速，獲利預期依然強勁，且其續航力將遠超市場普遍預期。

吹哨者改口！大摩看好記憶體超級週期 三大條件讓牛市更久、更高。(圖:shutterstock)

報告指出，若依歷史上 DRAM 通常為期 6 個季度的上升週期推算，本輪行情在年底或將接近週期頂峰，但受惠於本輪超級週期的獨特特徵，目前距離週期頂部至少還有數個季度，產業前景極具想像空間。

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摩根士丹利分析指出，本輪記憶體超級週期與歷史行情相比，展現出三大截然不同的核心特徵。

首先，AI 帶來的結構性需求強度前所未有，徹底擺脫了過往記憶體週期從未由單一需求主導的局限，正催生一輪持續更久、高度更高的牛市行情。

其次，在產能供給端，過去多輪週期往往因產業缺乏供應紀律、產能盲目擴張而走向尾聲，然而現階段無塵室、EUV 光刻機等核心生產資源供給持續緊張，從根本上約束了產能無序擴張的可能。

最後，長期協議（LTA）的普及正在重塑行業商業模式，此一變革平抑了過去內存價格高度波動的行業現狀，推動企業盈利與自由現金流穩步增長，進而大幅提升了全行業的獲利可預見性。

半導體產業的蓬勃發展與供應鏈韌性，也進一步支撐了資本市場的樂觀預期。

高盛 (GS-US) 策略師斯奈德（Ben Snider）在最新報告中指出，即使 2026 年美國股票發行規模創下歷史新高，也絕不會終結當前股市的牛市。

斯奈德提出三大關鍵依據反駁市場的悲觀言論：首先，當前 IPO 活動雖然正在升溫，但預計 2026 年約 100 宗的 IPO 交易量仍處於過去 25 年的平均水準，遠低於 2021 年的 250 宗或 1999 年網路泡沫時期的近 400 宗，並未達到極端水準。

其次，相對於整個股市的龐大體量，新增供給規模依然有限，預估 7,000 億美元的股票發行總額僅相當於羅素 3,000 指數總市值的 1% 左右，與歷史平均水平基本一致。

最後，高盛預計企業全年高達 1 兆美元的大規模股票回購計畫，將能輕鬆抵銷新增的股票供給，加上併購交易活躍與國際、家庭投資者的資金流入，將持續為市場提供額外的強勁需求。