鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普取消對伊朗空襲計畫，美伊協議達成有望，激勵台股今 (12) 日早盤一度大漲逾 1600 點，儘管盤中漲幅收斂，但全場幾乎站穩在 4 萬 4 千點之上，在電子權值股領軍下，加上記憶體、低軌衛星走揚，台股終場大漲 1019.58 點或 2.36%，以 44169.04 點作收，同步站回 5 日線及月線，成交量 1.12 兆元。
台股本周如坐雲霄飛車，在 4 萬 4 千點上下來回拉鋸，連續 5 個交易日震盪幅度超過千點，儘管今天上漲 1019.58 作收，但全周仍下跌 901.9 點，周 K 線翻黑中止連 3 紅，拉出長達 2162.65 點的下影線。
電子權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 漲 60 元或 2.67%，收 2310 元，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，鴻海 (2317-TW) 與廣達 (2382-TW) 也都小漲表態。另外，聯電 (2303-TW) 及日月光 (3711-TW) 漲勢凌厲，皆漲逾半根停板。
美光 (MU-US) 強彈逾 11%，激勵記憶體族群今天群起上攻，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 雙雙亮燈漲停，群聯 (8299-TW)、宜鼎 (5289-TW) 漲逾半根停板，旺宏 (2337-TW) 漲逾 4%，威剛 (3260-TW) 漲逾 2%。
馬斯克 Space X 上市在即，低軌衛星族群閃亮表態，璟德 (3152-TW)、同欣電 (6271-TW)、宣德 (5457-TW) 都強攻漲停，正文 (4906-TW) 漲逾半根停板，敬鵬 (2355-TW)、穩懋 (3105-TW)、元晶 (6443-TW) 漲逾 4%。
矽晶圓、磊晶族群今天也走揚，台勝科 (3532-TW)、全新 (2455-TW)、嘉晶 (3016-TW) 紛紛亮燈漲停，漢磊 (3707-TW) 漲逾 4%。
近日漲多的富邦媒 (8454-TW) 則慘亮綠燈，跌停鎖死 356.6 元，連帶拖累數位類股表現弱勢，LINEPAY(7722-TW) 同樣亮起綠燈，愛爾達 (8487-TW) 也跌逾 1%。
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