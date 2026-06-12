美國總統川普取消對伊朗空襲計畫，美伊協議達成有望，激勵台股今 (12) 日早盤一度大漲逾 1600 點，儘管盤中漲幅收斂，但全場幾乎站穩在 4 萬 4 千點之上，在電子權值股領軍下，加上記憶體、低軌衛星走揚，台股終場大漲 1019.58 點或 2.36%，以 44169.04 點作收，同步站回 5 日線及月線，成交量 1.12 兆元。