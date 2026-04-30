鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 07:40

分析師預期，市場將持續對油價衝擊的風險「視而不見」，指出汽油等關鍵價格尚未飆升至歷史高點。

《Investing.com》報導，BOK Financial 分析師 Dennis Kissler 表示，「油價漲幅不如預期多，美國經濟仍具韌性，本周甚至創下歷史新高。」

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在企業財報強勁支撐下，儘管面臨原油供應衝擊，標普 500 指數與那斯達克指數仍創下 2020 年以來最佳 4 月表現，安撫投資人情緒。

分析師指出，全球原油供應實際受影響程度低於預期。戰爭初期數周內，伊朗仍透過荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 運送至少 1,170 萬桶原油，全部流向中國。

摩根大通分析師在報告中指出，「今年荷姆茲海峽關閉確實造成即時供應收縮，我們估計全球原油供應減少逾 10%。儘管缺口前所未見，但布蘭特原油 (Brent) 價格僅較過去一年平均上漲約 43%，漲幅相對溫和。」

根據 Kpler 數據，伊朗在衝突初期出口反而增加，3 月 15 日至 4 月 14 日間出口量達 5,522 萬桶，同時油價仍維持在每桶 90 美元以上。

Kissler 補充，「荷姆茲海峽原本承擔約 20% 的全球石油需求，但透過沙烏地管線、美國與南美出口增加，以及歐洲需求下降，部分供應缺口已被抵消。」

他並指出，「三個月前，全球供應仍高於需求每日約 200 萬桶。石油一直都在——只是需要被運送。」

摩根大通預估，本季布蘭特原油均價將約為每桶 100 美元，且在庫存回補、能源基礎設施修復與地緣政治風險溢價持續影響下，價格將維持高檔數月。在此情境下，預計價格至 2026 年第四季回落至每桶 80 美元。