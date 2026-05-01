從人力到算力 Meta祖克柏坦言：加碼AI意味著必須縮編 不排除再裁員

鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 10:00

Meta(META-US) 執行長馬克 · 祖克柏近日在員工大會中坦言，公司計畫中的裁員與 AI 資本支出大幅增加直接相關，並未排除未來進一步裁減人力的可能性。此舉凸顯在人工智慧競賽升溫之際，科技巨頭正重新分配資源，優先投入算力與基礎設施。

（圖：REUTERS/TPG）

祖克柏表示，公司目前有兩大主要成本來源，一是運算基礎設施，二是人力相關支出。「如果我們在其中一個領域加大投資，就意味著另一個領域可分配的資本減少，因此公司規模需要有所縮減」，他說。Meta 正加碼 AI 相關投資，包括資料中心與運算能力建設，以支撐未來產品與服務發展。

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根據公司規劃，Meta 將於 5 月 20 日裁減約 10% 員工，並計畫在今年下半年進一步進行裁員。祖克柏雖證實 5 月裁員安排，但對後續規模與時間表未給出明確說法，僅表示未來走向仍具高度不確定性，「沒有人能對未來三年有完整預測」。

祖克柏強調，此輪裁員與公司內部向「AI 原生」架構轉型無直接關聯，也與推動員工使用 AI 工具提升效率的政策無關。不過他亦坦言，未來發展仍需觀察，「將視趨勢再做調整」，暗示組織規模仍可能持續變動。

Meta 近期推動多項 AI 轉型措施，包括開發可自動執行工作任務的 AI 代理，以及在內部導入更廣泛的 AI 工具應用。同時，公司也測試透過追蹤員工滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等行為數據，作為訓練 AI 系統的一部分。這些措施與裁員決策交織，引發部分員工不滿。

據了解，Meta 內部論壇上已有員工公開批評公司管理層，在宣布大規模 AI 轉型的同時未充分溝通裁員細節，甚至質疑監控措施的合理性。此次員工大會為祖克柏自 3 月裁員消息曝光以來，首次直接向員工說明決策背景。

市場觀察指出，Meta 此舉反映整體科技產業趨勢。隨著 AI 基礎建設投資急速擴張，企業資本支出大幅上升，迫使公司在成本結構上進行調整，特別是在人力配置上更趨保守。此前多家科技公司亦已將資源重心轉向 AI 與雲端基礎設施，形成「以資本換成長」的產業新常態。