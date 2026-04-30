鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 05:07

國際油價周四 (30 日) 在觸及近四年高點後出現回落，但市場波動仍處高檔，主因為美國與伊朗衝突升溫，對中東能源供應可能長期受阻的憂慮持續籠罩市場。分析指出，儘管價格短線修正，但供應風險未解，油市仍處於高度不確定狀態。

全球基準布蘭特 (Brent) 原油期貨盤中一度飆升至每桶 126.41 美元，創 2022 年 3 月以來新高，但隨後回落，收跌 4.02 美元或 3.41%，報 114.01 美元。較活躍的 7 月合約則收於 110.88 美元，小幅上漲 0.4%。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收跌 1.81 美元或 1.69%，報 105.07 美元，盤中高點達 110.93 美元，為 4 月初以來最高水準。

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儘管單日回檔，兩大指標油價仍有望連續第四個月上漲。自 2 月下旬衝突爆發以來，布蘭特原油價格已翻倍，美國基準油價亦累計上漲約 90%，反映市場對供應中斷的高度警戒。

市場人士指出，此次油價自高點回落並無明確單一觸發因素，主要反映近期劇烈波動。能源顧問機構分析認為，期貨合約到期前的部位調整、大型賣單出現，以及避險基金在月底鎖定獲利，均可能放大價格震盪。此外，美元走弱亦對油價形成壓力。當日日元兌美元大幅升值約 3%，創逾三年最大單日升幅，使美元指數承壓，間接影響以美元計價的原油價格。

地緣政治仍是市場核心驅動因素。美國總統川普據報將聽取對伊朗新一輪軍事行動方案的簡報，意圖迫使德黑蘭重返談判桌。伊朗則警告，若美方恢復攻擊，將對美軍目標發動「長期且痛苦的打擊」，並重申對荷姆茲海峽的控制權，使美方籌組護航聯盟、恢復航運的計畫更加複雜。

目前荷姆茲海峽通行量仍處低檔。航運數據顯示，過去 24 小時僅有至少 7 艘船通過，遠低於戰前每日約 125 至 140 艘的正常水準。該水道承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，其受阻被視為當前供應緊張的核心因素。

此外，衝突亦對全球經濟構成壓力。國際能源署指出，此次危機已造成史上最大規模的石油供應中斷之一。市場憂心，高油價可能重新推升全球通膨，並在美國期中選舉前推高汽油價格，對政治與經濟均帶來影響。

另一方面，供應面亦出現結構性變數。石油輸出國組織近期因阿拉伯聯合大公國宣布退出而面臨影響力變化，但分析認為，相較之下，荷姆茲海峽受阻對市場的衝擊更為直接且重大。