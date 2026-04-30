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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.27元下修至6.15元，其中最高估值7.73元，最低估值4.65元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.73(7.73)13.2715.6518.61
最低值4.65(4.65)7.48.4917
平均值6.17(6.2)9.6212.817.8
中位數6.15(6.27)9.4813.0217.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值193.85億217.47億238.87億245.27億
最低值178.10億193.26億207.48億234.83億
平均值183.92億201.48億219.02億239.74億
中位數183.80億200.42億218.27億239.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.25-2.10-6.890.24-1.75
營業收入83.02億94.76億117.90億140.48億163.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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Flutter Entertainment Plc107.82+0.20%

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