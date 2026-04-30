鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為170.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.27元下修至6.15元，其中最高估值7.73元，最低估值4.65元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.73(7.73)
|13.27
|15.65
|18.61
|最低值
|4.65(4.65)
|7.4
|8.49
|17
|平均值
|6.17(6.2)
|9.62
|12.8
|17.8
|中位數
|6.15(6.27)
|9.48
|13.02
|17.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|193.85億
|217.47億
|238.87億
|245.27億
|最低值
|178.10億
|193.26億
|207.48億
|234.83億
|平均值
|183.92億
|201.48億
|219.02億
|239.74億
|中位數
|183.80億
|200.42億
|218.27億
|239.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|-1.75
|營業收入
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
|163.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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