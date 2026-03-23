鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment PlcFLUT-US的目標價調降至187.5元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)提出目標價估值：中位數由195元下修至187.5元，調降幅度3.85%。其中最高估值354元，最低估值108.9元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予Flutter Entertainment Plc評價：積極樂觀29位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Flutter Entertainment Plc今(23日)收盤價為104.81元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌1.9%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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