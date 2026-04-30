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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)(GOOG-US)EPS預估上修至12.09元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共59位分析師，對Alphabet公司(C)(GOOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.63元上修至12.09元，其中最高估值14.96元，最低估值10.38元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.96(13.97)15.8718.0521.66
最低值10.38(10.38)12.3414.5916.62
平均值12.68(11.74)13.9116.0919.19
中位數12.09(11.63)13.9615.9819.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4,923.65億5,956.67億6,954.62億8,171.69億
最低值4,365.85億4,803.38億5,383.06億5,883.80億
平均值4,766.07億5,534.19億6,342.59億7,272.15億
中位數4,770.11億5,546.86億6,328.67億7,455.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.614.565.808.0410.81
營業收入2,574.88億2,808.75億3,071.57億3,498.07億4,029.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(C)(GOOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGOOG

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