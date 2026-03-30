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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為177.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.68元下修至6.55元，其中最高估值9.9元，最低估值2.9元，預估目標價為177.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.9(9.9)14.9917.3818.9
最低值2.9(2.9)5.156.9617
平均值6.73(6.84)10.213.1618.16
中位數6.55(6.68)10.0313.218.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值205.24億228.10億240.44億245.27億
最低值180.46億195.07億210.35億234.83億
平均值185.33億203.43億221.13億241.71億
中位數184.22億201.21億218.98億243.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.25-2.10-6.890.24-1.75
營業收入83.02億94.76億117.90億140.48億163.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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