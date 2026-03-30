鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為177.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.68元下修至6.55元，其中最高估值9.9元，最低估值2.9元，預估目標價為177.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.9(9.9)
|14.99
|17.38
|18.9
|最低值
|2.9(2.9)
|5.15
|6.96
|17
|平均值
|6.73(6.84)
|10.2
|13.16
|18.16
|中位數
|6.55(6.68)
|10.03
|13.2
|18.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|205.24億
|228.10億
|240.44億
|245.27億
|最低值
|180.46億
|195.07億
|210.35億
|234.83億
|平均值
|185.33億
|203.43億
|221.13億
|241.71億
|中位數
|184.22億
|201.21億
|218.98億
|243.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|-1.75
|營業收入
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
|163.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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