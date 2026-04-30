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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.84元上修至7元，其中最高估值8.99元，最低估值5.48元，預估目標價為77.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.99(8.99)
|10.19
|9.98
|最低值
|5.48(4.94)
|4.24
|4.87
|平均值
|7.2(6.97)
|7.01
|7.26
|中位數
|7(6.84)
|6.43
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|159.28億
|163.29億
|162.36億
|153.15億
|最低值
|141.17億
|138.67億
|135.52億
|136.97億
|平均值
|149.60億
|150.87億
|148.41億
|145.06億
|中位數
|148.58億
|149.88億
|149.62億
|145.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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