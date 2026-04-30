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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.04元，其中最高估值1.12元，最低估值0.85元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.12(1.12)
|1.71
|2.59
|最低值
|0.85(0.76)
|1.19
|1.38
|平均值
|1.02(0.99)
|1.47
|2
|中位數
|1.04(1.01)
|1.45
|2.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|259.16億
|324.85億
|417.42億
|最低值
|228.61億
|257.63億
|310.97億
|平均值
|246.68億
|292.48億
|346.24億
|中位數
|248.33億
|290.09億
|341.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|0.97
|0.47
|0.47
|0.60
|營業收入
|204.07億
|225.03億
|186.68億
|185.38億
|207.11億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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