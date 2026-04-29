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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為24.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元上修至0.94元，其中最高估值1.06元，最低估值0.76元，預估目標價為24.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.06(1.06)1.492.25
最低值0.76(0.76)1.11.38
平均值0.93(0.93)1.321.72
中位數0.94(0.92)1.321.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值257.23億308.97億400.31億
最低值227.52億255.03億300.92億
平均值238.59億277.31億331.83億
中位數238.20億273.57億313.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.060.970.470.470.60
營業收入204.07億225.03億186.68億185.38億207.11億

詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASX

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