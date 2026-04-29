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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至38.43元，預估目標價為317.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由37.75元上修至38.43元，其中最高估值43.57元，最低估值34.55元，預估目標價為317.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值43.57(40.94)45.352.49
最低值34.55(34.51)37.3942.04
平均值38.73(38.17)41.1145.75
中位數38.43(37.75)40.8245.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值112.24億111.24億115.53億
最低值91.26億90.01億93.93億
平均值99.80億100.30億106.28億
中位數97.29億101.31億112.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.57-25.5052.2735.2156.03
營業收入52.68億50.49億90.91億116.48億127.77億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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