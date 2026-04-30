鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-30 18:03

主計總處今 (30) 日發布台灣第一季經濟成長率 (GDP) 概估數衝上 13.69%，較 2 月預測數 (11.46%) 一口氣上修 2.23 個百分點，並創下 1987 年第三季以來單季新高，主因出口、投資和民間消費表現均優於預期。

主計總處指出，由於相關電子資通產品出口擴增，第一季按美元計價商品出口年增高達 51.10%，三角貿易表現亦佳，最終商品及服務輸出實質成長 35.25%，較預測數 25.38% 大增 9.87 個百分點。

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同時，受惠於 AI 產業鏈國際分工、出口和投資引申需求強勁，帶動廠商積極備料、購置資本設備，第一季按美元計價商品進口年增 34.81%，最終商品及服務輸入實質成長 27.07%，也上修達 12.49 個百分點。

在輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 9.62 個百分點，較預測數續增 0.08 個百分點。

內需方面，由於金融市場熱絡，挹注證券、基金等交易手續費大幅成長，主計總處概估第一季民間消費實質成長 4.89%，上修 2.02 個百分點。

同時，隨新興科技應用需求持續暢旺，企業投資動能延續，第一季新台幣計價資本設備進口年增 28.44%，其中，半導體設備年增 17.05%，機械設備、智慧財產及運輸工具投資均呈增長，最終概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動) 實質成長 5.20%，上修 4.86 個百分點，對經濟成長貢獻 1.38 個百分點。