亞光 ( 3019-TW ) 今 (30) 日公布最新獲利資訊。2026 年第一季稅後純益 2.94 億元，季減 2.97%，年增 33%，改寫歷年同期次高，單季每股純益 1.05 元。亞光強調，將對機器人應用、AI 散熱及 AR 及 VR 鏡片加速開發。

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展望第二季，亞光指出，亞光全力推進三大發展契機，發揮技術創新優勢，效益將陸續展現，包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現 G+P 優勢、加速 AR/VR/Metalens/AI 應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外生產基地順利生產。

同時，亞光以專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域，發揮以 AI 為主軸的多元產品效益，並持續深化與 Frore Systems 策略夥伴關係， 以 AI 資料中心液冷散熱技術，克服 AI 資料中心日益增長的熱管理挑戰，強 化其運算效率，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴，掌握市場發展契機。