鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-30 17:08

聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日舉行法說會，針對市場關注的資料中心 ASIC 發展，副董暨執行長蔡力行表示，隨著資料中心運算需求持續擴大，公司預期整體資料中心 ASIC 的市場將在 2027 年達到 700 億至 800 億美元，較先前預估的 2028 年提前整整一年，凸顯市場需求強勁。

首個 AI 加速器 ASIC 專案 Q4 將貢獻 20 億美元營收

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蔡力行說，資料中心市場需求非常強勁，聯發科在晶片設計、系統整合以及供應鏈執行上有全面且扎實的能力，為美國 CSP 開發的第一個 AI 加速器 ASIC 專案進展順利，將在今年第四季為公司帶來約 20 億美元的營收貢獻，且進入 2027 年後，根據已掌握的產能，該專案規模將擴大到數十億美元的規模。

聯發科也持續與該美系客戶及供應鏈夥伴合作，進行另一個 AI 加速器 ASIC 專案，目標於 2027 年底前進入量產。

蔡力行也透露，聯發科也正積極接洽多項新的資料中心 ASIC 專案機會，其中有部分專案已經進入最後討論階段，有信心能滿足快速成長的 AI 市場需求，並為客戶創造策略價值。

蔡力行指出，此次上調整體市場預估主要反映近期產業需求快速變化，尤其在大型雲端服務供應商 (CSP) 持續加碼 AI 基礎建設下，整體運算需求不僅維持成長，甚至呈現加速趨勢，且該市場規模僅為初步估算，可望還有進一步上調的空間。

明年 ASIC 營收貢獻成長 2 倍至少達 70 億美元

市占目標方面，聯發科維持既有規劃，預期在該市場中取得約 10% 至 15% 的市占率，依據 2027 年的市場回推，聯發科明年的 ASIC 營收貢獻至少達 70 億美元，可望較今年成長 2 倍以上。