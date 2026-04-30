〈一卡通展望〉iPASS MONEY獨立營運新階段 代收付逐月回升、通路數超越分手前

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 21:01

一卡通 iPASS MONEY 今年起與 LINE Pay 正式分手，進入獨立營運新階段，總經理鄭鎧尹表示，iPASS MONEY 代收付金額自今年 1 月的谷底持續回升，2 月金額已達 15 億元，3 月進一步增長至 18 億元，4 月成長將更為顯著。儘管分手初期因 API 重新串接導致「體感」通路減少，但在財金公司 TWQR 政策下，目前可用通路數 54 萬，其實是超越分手前的 52 萬，他強調，「大型通路復原」是目前最重要的工作，許多連鎖品牌已在排隊等待上線。

一卡通公司總經理鄭鎧尹。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

目前 iPASS MONEY 擁有超過 720 萬用戶，每月活躍用戶數近 200 萬，鄭鎧尹強調，現階段的策略重心在於優化既有用戶的「使用頻率」與「消費體驗」，而非單純追求新戶成長。一卡通今年大力投入行銷預算，用於消費者回饋，希望提高用戶黏著度，讓使用者「用得安心、消費開心」。

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部分使用者感受到消費通路似乎沒有以前多，對此，鄭鎧尹解釋，過去與 LINE Pay 合作時，交易場景主要連結在 LINE 端。與 LINE Pay 分割後，所有線上的 API 以及線下的 POS 系統 API 都必須重新串接。

根據最新統計數據，目前通路總數高達 54 萬，超過分開前的 52 萬，但因為大型連鎖通路的 API 串接較為複雜，因為還沒上線，使用者就會覺得「好像還是少了一些東西」，產生數據與體感上的落差。

為改善消費體感差異，iPASS MONEY 正加速大型連鎖通路的復原工作，目前包括摩斯漢堡、momo、CityLink、漢神百貨等品牌已陸續上線。官方預告將維持 App 每月更新頻率，預計 5 月 22 日將迎來大幅度功能更新，持續提升數位支付的流暢度。