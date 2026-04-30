台電「女婿」賴清德成金句王：台電「跳舞、不跳電」統一獅今年該奪冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-30 15:38

台電今（30）日舉行 80 周年慶祝大會，總統賴清德致詞時以「台電女婿」自居，以台電員工的 K-pop 表演作喻強調「台電只要跳舞、不跳電」；並打趣出身台電的統一獅總教練林岳平，今天到台電能量滿滿，「今年應該沒有理由不拿冠軍」，並喊話出席的國民黨立委林德福和民進黨立委鍾佳濱，要多為台電預算案站出來。

台電慶80「女婿」賴清德成金句王：台電「跳舞、不跳電」統一獅今年該奪冠。（鉅亨網記者張韶雯攝）

回顧過去 10 年因應國際淨零趨勢，推動能源轉型、穩定供電與電網強韌等關鍵進程，並擘劃面對全球電業變局下的電力願景。台電表示，站在 80 周年的歷史節點，電力已由傳統公共服務進一步成為國家發展及產業競爭力的關鍵戰略資源，更是城市競爭力的重要基石。台電將持續致力穩定供電，支持台灣產業與經濟發展。

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台電今以「一度電點亮無限」為主題慶賀 80 周年，「台電女婿」總統賴清德親臨現場，與經濟部長龔明鑫、The Chugoku Electric Power 會長芦谷茂、台電董事長曾文生及各界貴賓一起見證台電重要里程碑。台電特邀「台電家族」成員共襄盛舉，包含財團法人孫運璿學術基金會董事孫一鴻、高雄市議會議長康裕成、統一獅總教練林岳平、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄等人分享對台電「家人」的真摯情感，華城電機總經理許逸德亦有出席。

賴清德於致詞時，首先以「台電家屬、台電女婿」的身分表達感謝。他提到，台電雖然已有 80 年歷史，但 3 萬多名員工的平均年齡僅 42 歲，充滿活力。他幽默表示，台電員工的 K-pop 表演是展現「台電只要跳舞、不跳電」的目標；並喊話坐在台下的統一獅總教練林岳平，既然回到台電得到能量，今年沒理由不拿冠軍。他也感性提到，透過紀錄片看到台電同仁翻山越嶺、深入地底或站在 200 多公尺高的風機上工作，這種不畏環境挑戰、想照亮每個角落的精神令人動容。

台電指出，全球電業正面臨 3 個變局「淨零碳排、半導體及 AI 發展、通膨及能源價格波動」，如何有效運用電力資源，成為世界各國共同面對的重要課題。台電將以 2 個著力點雙軌並進因應挑戰，包括供電端持續發展多元能源，以及用電端推動電力結合都市計畫，強調「電力是國力，也是城市競爭力」。