鉅亨網記者張欽發 台北
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (30) 日公開最新財報獲利，2026 年首季稅後純益 2.95 億元，季增 23.43%，年減 2.9%，單季每股純益 4.61 元。牧德並指出，近期推出的電測與 AOI 新產品已陸續進入客戶驗證階段，將挹注營收。
牧德 2026 年第一季營收 8.63 億元，毛利率 60.58%，季增 0.72 個百分點、力年減 3.77 個百分點，首季稅後純益 2.95 億元，季增 23.43%，年減 2.9%，單季每股純益 4.61 元。
牧德表示，第一季營運延續前期成長動能，主要受惠於高階 PCB 應用需求持續回溫，自動光學檢測（AOI）設備出貨維持穩定，帶動整體營收與獲利表現。另受供應鏈市場 IPC、CCD 及記憶體等關鍵零組件價格上揚影響，對成本形成一定壓力，致毛利率較去年同期略為下滑，惟在高階產品比重提升及營運效率優化下，已有效吸收部分成本波動影響，整體毛利率仍維持良好水準。
隨著人工智慧、高效能運算（HPC）及先進封裝應用發展，電子製程朝高階化與精密化邁進，帶動檢測設備需求持續成長。牧德指出，近期推出之電測與 AOI 新產品已陸續進入客戶驗證階段，隨導入進度推進，將有助於提升高階產品比重，進一步優化毛利結構，並為後續營運增添動能。
展望未來，牧德指出，整體接單與出貨動能維持穩定，在 PCB 與半導體檢測設備雙軌布局持續推進下，營運表現可望維持穩健成長步調。