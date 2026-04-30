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牧德表示，第一季營運延續前期成長動能，主要受惠於高階 PCB 應用需求持續回溫，自動光學檢測（AOI）設備出貨維持穩定，帶動整體營收與獲利表現。另受供應鏈市場 IPC、CCD 及記憶體等關鍵零組件價格上揚影響，對成本形成一定壓力，致毛利率較去年同期略為下滑，惟在高階產品比重提升及營運效率優化下，已有效吸收部分成本波動影響，整體毛利率仍維持良好水準。