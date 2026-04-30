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不再陪跑！阿里、字節跳動、智譜入圍《時代》全球AI十強 首次霸榜三席

鉅亨網編譯陳韋廷

美國《時代》雜誌近日公佈「2026 年全球十大最具影響力 AI 公司」榜單，阿里巴巴、字節跳動、智譜 AI 三家中國企業強勢登榜，與 OpenAI、谷歌等國際巨頭共同躋身全球 AI 第一梯隊。這是該榜單推出以來中國企業首次一次拿下三個席位，標誌著中國 AI 已告別追趕者的角色，成為能影響全球技術路線與產業生態的關鍵力量。

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不再陪跑！阿里、字節跳動、智譜入圍《時代》全球AI十強 首次霸榜三席(圖:shutterstock)

此次入選的三家中國企業分別代表不同的技術突圍方向。阿里巴巴以從晶片、雲端到應用的全端實力入選，其自研的平頭哥 AI 晶片已規模化交付，通義千問大模型累計下載量突破 10 億次，衍生模型超 20 萬個，構建了全球頂尖的開源生態。


字節跳動則被評價為徹底轉型為 AI 核心的科技巨頭，其 AI 助手「豆包」每週活躍用戶人數達 1.55 億，憑藉抖音等億級流量生態，在消費端 AI 大規模應用上展現出海外同行難以比擬的優勢。

作為中國首家登陸港股大模型企業的智譜 AI，憑藉自研的 GLM-5 大模型證明了在程式設計與智能體任務上的硬核技術實力，且證明不依賴西方高端晶片也能產出頂尖成果。

《時代》雜誌評選標準不僅重視科技硬指標，更重視產業影響力與社會價值。這三家企業恰好形成完美互補：阿里專注全端佈局與產業賦能，字節跳動主打應用端的普及與商業化循環，智譜則深耕基礎模型的自主攻堅，三者共同勾勒出中國 AI「應用拉動、技術支撐、生態循環」的獨特發展模式，反映出中國在全球 AI 競爭格局中已具備不可忽視的系統性力量。


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時代AI阿里巴巴千問字節跳動豆包智譜AIGLM-5大模型平頭哥抖音AI晶片

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