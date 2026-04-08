鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-08 16:23

永笙 - KY(4178-TW) 將於明 (9) 日召開上市前法說會，預計 4 月下旬以暫定承銷價 21 元掛牌上市。執行長李冬陽指出，細胞三箭為公司重要成長動能，且已進入收割期，包括細胞新藥、細胞供應以及細胞服務。

永笙 - KY 深耕臍帶血與細胞治療領域，李冬陽表示，目前永笙 - KY 的細胞三箭策略進入收割期，短期內憑藉「細胞服務」，透過保險創新商業模式，建立穩定營收金流；中期「細胞供應」以符合 FDA 藥物規格的 API 細胞原料，切入細胞治療 CDMO 產業鏈；長期布局「細胞新藥」，透過多項臨床適應症的推進，提升藥證價值與授權潛力。

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李冬陽指出，細胞服務上，開創「公庫保障服務」商業模式，與新光人壽等保險業者合作，將高價值的臍帶血公庫配對服務，納入醫療保障範圍，也積極切入美國與東南亞市場。傳統臍帶血私存業務僅涵蓋 7% 的新生兒市場，公司此舉切入剩餘 93% 的藍海市場，將原本的一次性儲存業務收入，轉化為高毛利、具持續性的保障服務金流。

永笙進一步指出，2025 年 90% 營收貢獻來自私存服務，其中，美國占 75%，台灣占 25%，而公捐臍帶血今年開始逐步貢獻，且今年保險業務相關營收將有顯著成長。

細胞供應方面，永笙積極布局國際 CDMO 市場，提供符合 FDA 藥物規格的 API 細胞原料、臍帶 MSC。