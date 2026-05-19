鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-19 19:35

巨生醫 (6827-TW) 旗下自主開發奈米微粒技術平台的細胞治療產品 MPB-2354(RegenTrace) 在 2026 SelectUSA Investment Summit 中，獲得醫療科技組金牌，執行長王先知今 (19) 日指出，此次獲獎為公司國際布局的重要里程碑，今年將在美國成立子公司，啟動 A 輪募資，目標募資 1000 萬美元。

巨生醫指出，旗下自主開發奈米微粒技術平台的細胞治療產品 RegenTrace 除獲得 2026 SelectUSA Investment Summit 醫療科技組金牌，也在國際細胞治療協會 (ISCT)2026 年會中發表相關成果。該產品結合奈米氧化鐵，以及異體脂肪幹細胞 (ADSC)，解決包括細胞在體內的分布位置、存活時間與治療後動態變化等三大挑戰。

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市場布局方面，巨生醫表示，RegenTrace 首波鎖定美國約 74 萬名嚴重下肢缺血 (CLI) 患者，尤其聚焦約 23% 無法接受傳統手術或血管內重建治療的 No-option CLI 患者。

巨生醫進一步指出，其 RegenTrace 創新療法預估定價區間約為 1 至 8 萬美元之間，在治療成本與臨床效益上具潛在優勢，有望提供更具成本效益的治療選擇，並提升保險支付導入意願，未來市場潛力上看數億美元規模。

王先知表示，此次獲獎有助公司加速美國、國際市場拓展與臨床合作布局，目前已接獲多家美國加速器的洽談邀請，並與多個州政府、創投與臨床 KOL 建立初步合作關係。

王先知進一步提到，目前也已完成美國 FDA 臨床 1/2a 的 Pre-IND 溝通，預計明年啟動臨床試驗，後續規劃成立美國子公司，並啟動 A 輪募資，目標募資 1000 萬美元，用於完成臨床試驗，募資對象鎖定專注生技的 VC 或天使投資人。