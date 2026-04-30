〈焦點股〉龍頭股聯亞領軍回神 矽光族群6檔連袂漲停

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聯亞指出，未來將持續擴充產能如 MOCVD、曝光顯影等，為明後年需求準備，隔日隨即攻上新天價 3,305 元，但近期在短多獲利賣壓下，近期 5 個交易日跌幅逾 26%。

分析師表示，觀察光通訊族群，不管是全新、光環等強勢股，因光通訊、矽光題材等主流產業態勢沒有被打壞，縱使近期籌碼較為凌亂，但投資人可關注低基期股價不高的個股，若拉回在資金簇擁下，有助於股價向上推升。