〈焦點股〉龍頭股聯亞領軍回神 矽光族群6檔連袂漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期光通訊族群遭資金調節、股價拉回修正後，今 (30) 日台股開盤後，在多方買盤回補下，資金重新聚焦 CPO(矽光子) 與 AI 資料中心相關需求題材，其中光通訊龍頭股聯亞 (3081-TW) 早盤一甩連吞多日黑 K，以 2,610 元開出後一度亮燈攻上漲停價，激勵族群中的統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW)、光環 (3234-TW)、環宇 - KY (4991-TW)、前鼎 (4908-TW) 攜手攻上漲停板。
聯亞在本 (4) 月 22 日舉辦法說後，除了業績亮眼，公司也隨即公告與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦 (InP(基板長期供貨合約，並新增 13.15 億元資本支出。
聯亞指出，未來將持續擴充產能如 MOCVD、曝光顯影等，為明後年需求準備，隔日隨即攻上新天價 3,305 元，但近期在短多獲利賣壓下，近期 5 個交易日跌幅逾 26%。
觀察盤面上，今日光通訊族群除了聯亞、波若威等 6 檔一度亮燈漲停，其他包括華星光 (4979-TW)、東典光電 (6588-TW)、光聖 (6442-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW) 盤中也漲逾半根漲停。
分析師表示，觀察光通訊族群，不管是全新、光環等強勢股，因光通訊、矽光題材等主流產業態勢沒有被打壞，縱使近期籌碼較為凌亂，但投資人可關注低基期股價不高的個股，若拉回在資金簇擁下，有助於股價向上推升。
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